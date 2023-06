Renault met en oeuvre un programme de rachat d'actions propres

Renault met en oeuvre un programme de rachat d'actions propres













15 juin (Reuters) - Renault SA: * MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES * A CONFIÉ À UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT (PSI) UN MANDAT PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 3.000.000 ACTIONS RENAULT * LE MANDAT PORTE SUR UNE PÉRIODE DÉBUTANT LE 15 JUIN 2023 ET POUVANT S'ÉTENDRE JUSQU'AU 07 JUILLET 2023 * LES ACTIONS AINSI RACHETÉES SONT DESTINÉES À COUVRIR LES OBLIGATIONS DE RENAULT À L'ÉGARD DES PARTICIPANTS À UN PLAN COLLECTIF D'ACTIONNARIAT SALARIÉ * LES ACTIONS AINSI RACHETÉES SONT DESTINÉES À COUVRIR LES OBLIGATIONS DE RENAULT À L'ÉGARD DES BÉNÉFICIAIRES DES PLANS D'INTÉRESSEMENT À LONG-TERME MIS EN ŒUVRE AU PROFIT DES SALARIÉS ET MANDATAIRES SOCIAUX DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)