Renault: Marge record en 2023, dividende plus généreux que prévu

par Gilles Guillaume PARIS (Reuters) - Renault a fait état mercredi d'une marge opérationnelle record en 2023, fruit de son plan stratégique axé sur les réductions de coûts et les modèles les plus rentables, et proposé de verser un dividende plus généreux que prévu à ses actionnaires. Le groupe au losange, qui ambitionne toujours de rejoindre à la fin de la décennie le club des constructeurs aux marges à deux chiffres, comme Stellantis, a affiché l'an dernier une marge opérationnelle de 7,9%, contre 5,5% en 2022 et 2,8% en 2021. "(Nos résultats) reflètent le succès de notre stratégie Renaulution", a déclaré le directeur général Luca de Meo, cité dans un communiqué. "Nos fondamentaux n'ont jamais été aussi solides et il n'est pas question de s'arrêter là." A lire aussi... Le bénéfice net, part du groupe, plombé en 2022 par la sortie de Renault du marché russe, est ressorti en forte hausse à 2,2 milliards d'euros mais inférieur néanmoins aux attentes puisque le consensus LSEG donnait environ 2,5 milliards d'euros après l'impact de la moins-value de cession des actions Nissan (0,9 milliard d'euros sur le résultat d'exploitation). Le chiffre d'affaires, à 52,4 milliards, se situe également en dessous du consensus qui donnait 52,9 milliards mais connaît une croissance de 13,1%. Fort de ses résultats 2023, le constructeur automobile français a proposé de verser un dividende "significativement plus élevé" à 1,85 euros, après le retour d'un paiement symbolique l'année précédente et trois ans sans dividende. Le consensus LSEG donnait un dividende de 1,44 euro. Le montant proposé est le plus élevé depuis les plus de trois euros de 2019. "(Cela) donne une indication du niveau de confiance que nous avons dans notre capacité à continuer à accroître la performance du groupe", a dit le directeur financier, Thierry Piéton, au cours d'une téléconférence de presse. Renault, qui avait accusé une perte historique de huit milliards d'euros en 2020, a engagé sous la houlette de Luca de Meo une restructuration drastique et une transformation ambitieuse, avec la création d'une entité dédiée aux moteurs thermiques et hybrides, Horse, et une autre consacrée à l'électrique et aux logiciels, Ampère, dont le projet d'introduction en Bourse a été annulé le mois dernier. Le groupe a également renoué l'an dernier avec une croissance de ses volumes de ventes, après quatre années consécutives de baisse. Si les marchés s'annoncent incertains en 2024, Renault mise sur le renouvellement de sa gamme avec pas moins de dix lancements de nouveaux véhicules cette année. (Reportage Gilles Guillaume)