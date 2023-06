Renault: Luca de Meo désigné futur PDG d'Ampere

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration de Renault a désigné lundi Luca de Meo futur PDG d'Ampere, son entité électrique et logiciels, annonce le constructeur dans un communiqué. Le directeur général du groupe sera chargé d'assurer "le lancement de la société et la réussite de son projet d’introduction en bourse, tout en conservant ses responsabilités actuelles de Directeur général de Renault Group", est-il écrit. "Le conseil d’administration a, en outre, formé en son sein un comité ad hoc, présidé par M. Jean-Dominique Senard, chargé du suivi du projet d’introduction en bourse d’Ampere." (Rédigé par Nicolas Delame)