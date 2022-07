Renault: Les volumes s'effondrent à cause de la Russie, l'électrique progresse

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Renault a fait état mardi d'un effondrement attendu de ses ventes en volume au premier semestre après la perte de son deuxième marché, la Russie, mais enregistré de nouveaux progrès sur l'électrique et les canaux de distribution les plus rentables.

Le groupe au losange, engagé dans un délicat exercice de restructuration et de repositionnement stratégique, a vu ses ventes mondiales chuter de 29,7% sur les six premiers mois de l'année à juste un peu plus d'un million de véhicules (1.000.199 unités).

Hors Russie, où il a suspendu son activité dans le sillage de l'invasion russe de l'Ukraine en février, la baisse ressort à 12% "dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs", a précisé le constructeur dans un communiqué.

Sur les pénuries de puces, les deux principales marques du groupe, Renault et Dacia, ont souligné que la situation restait compliquée pour écouler le carnet de commandes, mais la marque au losange a dit observer des signes récents d'amélioration.

"Nous pensons que cette tendance va s'accélérer sur les mois qui viennent, donc nous prévoyons un second semestre significativement plus élevé en terme de production (automobile) que le premier", a déclaré Fabrice Cambolive, directeur général délégué de la marque Renault, au cours d'une téléconférence.

Ses propos font échos à ceux de Volkswagen.

Vers 10h00, l'action du constructeur automobile français perd 0,77% à 23,18 euros.

UN GROUPE TOUJOURS PLUS EUROPÉEN

L'arrêt de l'activité de Renault en Russie l'a privé de volumes qui avaient dépassé 270.000 véhicules au premier semestre 2021, et a fait disparaître le marché russe du top 15 des marchés Renault, remplacé par l'Italie, désormais deuxième du groupe derrière la France.

Le départ de Russie, auquel s'ajoute la poursuite de la restructuration des activités chinoises, a également considérablement modifié le profil géographique du groupe, longtemps l'un des plus internationalisés du secteur avec des ventes réalisées pour moitié en Europe, pour moitié hors du continent.

Celui-ci pèse désormais au premier semestre pour 65% des ventes et confirme le rôle central que l'Europe est appelée à jouer dans le redressement de Renault, via les modèles électriques et les SUV du segment compact.

Le semestre aura à ce titre été marqué par de nouveaux progrès sur deux leviers importants actionnés pour redresser la situation financière du groupe.

Sur les cinq principaux pays d'Europe, la part des ventes à particuliers - par opposition aux entreprises et loueurs - a atteint 66% contre 53% un an plus tôt.

"Renault Group poursuit sa politique commerciale orientée vers la création de valeur qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables", a ajouté Renault, qui publiera ses résultats financiers complets du semestre le 29 juillet.

Les ventes de véhicules électrifiés, autre fer de lance de Renault qui sera au coeur d'un "capital market day" envisagé pour l'automne, ont quant à elles représenté 36% des ventes de véhicules particuliers de la marque au losange en Europe au premier semestre, contre 26% un an plus tôt.

La marque n'entend plus proposer sur le continent que des véhicules 100% électriques à l'horizon 2030.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)