Renault: Les volumes en hausse de 13% au 1e semestre, portés par les ventes en Europe

Renault: Les volumes en hausse de 13% au 1e semestre, portés par les ventes en Europe













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Renault a fait état mercredi d'une hausse de ses ventes en volume sur les six premiers mois de l'année, alimentée par ses bons résultats en Europe, où elles progressent de 24%. Après quatre années consécutives de baisse, le groupe au losange a vu ses ventes mondiales augmenter de 13% au premier semestre, à 1.133.667 unités contre 1.000.199 unités sur la même période de 2022, malgré un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et l'arrêt des activités du constructeur automobile en Russie. Le portefeuille de commandes du groupe en Europe représente 3,4 mois de ventes à fin juin 2023 et devrait rester supérieur à l’objectif de deux mois tout au long de l’année, même avec un marché en baisse de 30% par rapport à 2019, a déclaré Renault dans un communiqué. Alpine, la marque sportive du groupe, relancée en 2017, a vendu 1.800 véhicules au cours des six premiers mois de l'année, aidée par le succès des lancements de deux séries limitées, l’Alpine A110 San Remo 73 et l'Alpine A110 R Le Mans. (Reportage Diana Mandiá et Augustin Turpin)