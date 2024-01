Renault : Les investisseurs plus mitigés après l'annulation de l'IPO d'Ampère

(Actualisé avec cours, précisions) PARIS, 30 janvier (Reuters) - L'action Renault fait du surplace mardi au lendemain de l'annonce surprise de l'annulation de l'introduction en Bourse de la pépite électrique et logiciels du groupe, Ampère, les investisseurs hésitant sur ses implications pour les ambitions électriques du constructeur. A la Bourse de Paris, vers 10h00 GMT, l'action Renault est stable (+0,04%) à 34,32 euros, après avoir grimpé jusqu'à plus de 5% dans les premiers échanges, le marché saluant d'abord l'abandon d'un projet devenu risqué dans un contexte incertain pour les ventes et les valorisations des acteurs du véhicule électrique. Renault a annoncé la veille au soir avoir décidé d'annuler l'IPO d'Ampère, prévue au premier semestre, parce que les conditions de marché n'étaient pas réunies et parce qu'il dispose de suffisamment de cash pour financer l'activité sur ses propres ressources. "Même si cette annonce peut être considérée comme négative pour Renault dans la mesure où elle soulèvera des questions légitimes sur sa stratégie et sa dynamique en matière de véhicules électriques, elle ne devrait pas être une surprise totale", écrivent les analystes de Berenberg dans une note. "Cela est dû au marché des véhicules électriques, de plus en plus difficile, avec une concurrence forte sur les prix et les produits, une dynamique de croissance et de demande de véhicules électriques qui s'estompe et des incertitudes généralisées autour des subventions (...) qui ne contribuent pas à alimenter l'appétit des investisseurs pour les activités de 'pure players' dans l'électrique". A l'automne dernier, plusieurs analystes avaient mis en doute la capacité de Renault d'obtenir la valorisation de jusqu'à dix milliards d'euros pour Ampère. Le directeur général de Renault, Luca de Meo, avait alors répondu à plusieurs reprises que l'objectif était toujours une IPO, mais pas à n'importe quel prix. Précurseur avec Nissan de l'électrique la décennie précédente, Renault s'est vu supplanter depuis par de nouveaux venus, pure players du véhicule à batterie comme Tesla ou des marques chinoises. La création d'Ampère à l'automne dernier doit aider le groupe à revenir dans la course en donnant une meilleure visibilité à ses activités électriques et logiciels, face à ses actifs historiques dans les motorisations thermiques. L'introduction en Bourse devait permettre d'accélérer le développement de l'entité sans puiser dans les ressources de Renault Group. "Une solution organique évite de distraire la direction à un moment critique pour l'industrie", estime de son côté Jefferies pour qui les valorisations actuelles des pure players de l'électrique rendaient une IPO peu attractive. Même Tesla, acteur incontournable du marché, a clôturé lundi à environ 190 dollars, loin de ses plus hauts de 2023, soit près de 300 dollars atteints en juillet dernier. "Nous étions très tôt sceptiques sur cette IPO potentielle et nous considérons cette décision comme positive, mais nous comprenons que le timing de la décision peut laisser nombre d'observateurs du secteur perplexes", écrit de son côté Kepler. Renault présentera fin février au salon de l'auto de Genève sa nouvelle Renault 5, un modèle électrique au coeur de la stratégie d'Ampère et crucial pour la relance des ventes de voitures à batteries du groupe. La marque dévoilera aussi un autre projet phare, la nouvelle Twingo électrique, dont un concept avait été révélé à la journée investisseurs d'Ampère, le 15 novembre dernier. (Gilles Guillaume et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)