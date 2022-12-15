Renault : Le CA propose le renouvellement du mandat de Senard
PARIS, 15 décembre (Reuters) - Renault SA:
* LE CA DE RENAULT A DÉCIDÉ DE PROPOSER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES PRÉVUE LE 11 MAI 2023, LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRÉSIDENT JEAN-DOMINIQUE SENARD
* RENAULT-SOUS RÉSERVE DU VOTE DES ACTIONNAIRES, JEAN-DOMINIQUE SENARD SERA RENOUVELÉ EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023
* RENAULT-LE CA A DÉCIDÉ DE PROPOSER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LA NOMINATION EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, LUCA DE MEO Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
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