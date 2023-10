Renault : La nouvelle R5 électrique attendue à la fin du T3 2024

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Thierry Piéton, directeur financier de Renault SA, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique que: * LA NOUVELLE R5 ÉLECTRIQUE EST DÉSORMAIS ATTENDUE À LA FIN DU T3 2024, LA VERSION ALPINE PLUS TARD DANS L'ANNÉE * A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE, AMPÈRE SERA UNE ENTITÉ DÉDIÉE AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET AUX LOGICIELS * ARAMCO REJOINDRA DANS LES PROCHAINS MOIS LA JV AVEC GEELY SUR L'ENTITÉ DE MOTEURS THERMIQUES ICE * LA RÉDUCTION DES STOCKS DEVRAIT S'ACCÉLÉRER AU T4 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)