Renault : La moins-value de cession sur 5% de Nissan ramenée à 1 MdE

Renault : La moins-value de cession sur 5% de Nissan ramenée à 1 MdE













(Actualisé avec précisions) 13 décembre (Reuters) - Renault a annoncé mercredi que l'impact de la première vente d'une partie de ses actions Nissan sur son bénéfice net sera moins lourd que prévu, la moins-value de cession ayant été réduite d'environ 0,5 milliard d'euros à 1 milliard d'euros. La réduction de cette moins-value résulte de l'effet relutif sur la détention du capital de la décision de Nissan d'annuler la totalité des actions acquises, a expliqué le groupe au losange dans un communiqué publié à la suite de l'exécution des transactions annoncées la veille. Le chiffre définitif sera ajusté de la quote-part de résultat du dernier trimestre 2023 et publié en février prochain, a-t-il ajouté. Dans le cadre des accords de rééquilibrage capitalistique de l'alliance Renault Nissan, Renault a placé dans une fiducie 28,4% de sa participation dans son partenaire japonais, qu'il compte monétiser afin d'aider à retrouver aux yeux des agences de notation crédit la catégorie investissement. Après la vente des premiers 5%, qui apporte à Renault un flux de trésorerie de 764 millions d'euros, et sous l'effet relutif de l'annulation des titres Nissan, Renault conserve encore 24,63% de son partenaire nippon. "Cette transaction n'a pas d'impact sur la marge opérationnelle, ni sur la génération de trésorerie du groupe", a répété Renault dans son communiqué. La moins-value sera également exclue du résultat net, part du groupe, pour le calcul du dividende. Le constructeur automobile français a confirmé par ailleurs viser une marge opérationnelle et un free cash-flow records en 2023. Les résultats de Renault seront publiés le 15 février. (Rédigé par Augustin Turpin et Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)