Renault : La fenêtre la plus favorable pour l'IPO d'Ampère "sans doute début 2024"

PARIS, 29 juin (Reuters) - Renault pense avoir bouclé d'ici la fin de l'année le projet de création de son entité dédiée à l'électrique et aux logiciels et estime que l'introduction en Bourse aura probablement lieu durant la première moitié de 2024. "Nous nous attendons à ce que la séparation soit finalisée au second semestre, nous continuerons à viser la fenêtre la plus favorable pour une introduction en Bourse, et cette fenêtre sera très probablement au premier semestre de 2024", a déclaré jeudi le directeur financier de Renault, Thierry Piéton, au cours d'une téléconférence de presse organisée à l'occasion d'un relèvement des objectifs 2023 du groupe au losange. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)