Renault : La contribution de Nissan estimée à 654 ME au T3

PARIS, 9 novembre (Reuters) - Renault a annoncé jeudi que la contribution de Nissan à ses propres résultats était estimée à 654 millions d'euros au troisième trimestre. "Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du second trimestre de son exercice fiscal 2023/2024 (période du 1er juillet au 30 septembre 2023), après retraitements IFRS, se traduira dans le résultat net du troisième trimestre 2023 de Renault Group par une contribution positive estimée à 654 millions d'euros", a précisé le groupe. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)