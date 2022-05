Renault : L'hydrogène marque des points face aux prix à la pompe

par Gilles Guillaume

PARIS, 12 mai (Reuters) - Renault espère signer bientôt des commandes de minibus et de fourgons à hydrogène aux Pays-Bas et en Allemagne, reflet de l'intérêt croissant pour cette nouvelle technologie électrique face à la flambée des prix des carburants, a dit à Reuters Heinz-Jürgen Löw, directeur de la division véhicules utilitaires du groupe au losange.

Le premier véhicule à pile à combustible du constructeur automobile français, un fourgon Master, sera lancé cet été, suivi d'une version City Bus qui intéresse beaucoup des agglomérations en France - avec un premier contrat à l'Ouest de Paris - mais aussi aux Pays-Bas, a-t-il ajouté au salon Hyvolution.

Pour la version fourgon, le groupe a noué des contacts prometteurs notamment dans le Sud de l'Allemagne.

Longtemps considérée comme une technologie de niche trop onéreuse, l'hydrogène commence à apparaître économiquement rentable face aux prix records du diesel et aux incertitudes sur les approvisionnements pétroliers observés dans le sillage de l'invasion russe de l'Ukraine.

"L'appétence augmente. Grosso modo, chaque mois, (...) le nombre de demandes de contacts clients progresse de 10% en ce moment", a indiqué de son côté David Holderbach, directeur général de Hyvia, co-entreprise entre Renault et le spécialiste américain de l'hydrogène et de la pile à combustible Plug Power .

"(La guerre en Ukraine) crée de l'anxiété et nous avons des clients qui (...) veulent en finir avec la dépendance énergétique."

La pile à combustible offre une autonomie plus élevée que l'électrique à batterie et convient mieux aux longues distances et au transport de charges plus lourdes.

Malgré les défis liés à un réseau de stations d'hydrogène toujours insuffisant et aux pénuries persistantes de puces - le carnet de commandes tous fourgons confondus atteint entre six et neuf mois de ventes, un record - le groupe au losange vise toujours 30% du marché européen des véhicules utilitaires à hydrogène d'ici 2030.

En vertu du système "leader follower" de répartition des rôles au sein de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi , c'est le groupe au losange qui pilote cette technologie en Europe pour le compte de ses partenaires.

"Si Nissan pense que c'est quelque chose d'intéressant pour eux, on peut toujours discuter, on laisse la porte ouverte", a poursuivi Heinz-Jürgen Löw. Ce spécialiste du segment, ancien de Volvo Renault Trucks et de Volkswagen, a pris ses fonctions chez Renault en janvier dernier.

Renault fabrique déjà pour Nissan un dérivé de son fourgon Master à Batilly (Moselle), l'Interstar, mais proposé uniquement en motorisation diesel ou, pour des ambulances au Japon, en électrique à batterie.