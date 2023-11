Renault Korea Motors fabriquera des Polestar 4 électriques pour l'Amérique du Nord

Renault Korea Motors fabriquera des Polestar 4 électriques pour l'Amérique du Nord













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé jeudi la signature d'un accord entre sa filiale coréenne Renault Korea Motors (RKM) et Polestar, filiale de véhicules électriques de Volvo Cars et du chinois Geely, pour produire la Polestar 4 sur le site de Busan au second semestre 2025. Premières voitures électriques fabriquées dans l'usine coréenne, les véhicules Polestar 4 seront destinés au marché intérieur sud-coréen et à l'exportation vers l'Amérique du Nord, a ajouté Renault dans un communiqué. L'usine de Busan a une capacité de production de 300.000 unités par an. Geely, jusqu'ici associé à Renault en Corée dans les modèles hybrides, est également partenaire du groupe au losange dans les motorisations et transmissions pour véhicules thermiques. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Camille Raynaud)