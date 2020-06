Renault : Jean-Dominique Senard espère renforcer l'alliance avec Daimler

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le constructeur français Renault souhaite renforcer son partenariat avec l'allemand Daimler et devrait annoncer "une étape supplémentaire" dans ce rapprochement dans les prochaines semaines, a déclaré jeudi le président de Renault, Jean-Dominique Senard.

"Nous travaillons ensemble déjà beaucoup, nous fabriquons des véhicules utilitaires pour Daimler (...) On va continuer et on va trouver des chemins - j'espère dans quelques semaines - pour annoncer avec Daimler une étape supplémentaire dans l'alliance", a dit Jean-Dominique Senard sur BFM Business.

Il n'a pas donné davantage de détails sur ce projet, précisant simplement qu'une alliance capitalistique n'était "pas nécessaire".

(Sudip Kar Gupta et Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)