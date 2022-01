Renault : Hausse des ventes les plus rentables en 2021, baisse des volumes

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé lundi une forte hausse de ses ventes à particuliers en 2021, levier central de sa stratégie de redressement financier, ce qui éclipse l'annonce d'une troisième année consécutive de baisse des ventes mondiales en volume à cause des pénuries de semi-conducteurs.

Dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, l'action du constructeur automobile français gagne 1,83%.

"Renault Group poursuit sa politique commerciale initiée au troisième trimestre 2020 qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables", a dit le groupe au losange dans un communiqué.

Sur les cinq principaux marchés d'Europe, la part des ventes à particuliers, plus rémunératrices que les ventes auprès des flottes, représente désormais 58%, en progression de près de six points par rapport à 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Sous la houlette de son nouveau directeur général Luca de Meo, Renault a tourné le dos à plusieurs années de stratégie ambitieuse de croissance en volumes pour tenter de redresser sa situation financière.

Le groupe, qui a accusé en 2020 une perte historique de plus de huit milliards d'euros et qui publiera ses résultats financiers 2021 le 18 février, mise aussi sur le segment des voitures de taille moyenne, plus rentable que celui des petites voitures. L'année 2022 sera marquée à ce titre par l'arrivée de la Mégane électrique et du SUV Austral, venus compléter le tout nouveau crossover Arkana.

Cette priorité donnée à la rentabilité par rapport aux volumes, conjuguée aux pénuries de puces, a entraîné l'an dernier une baisse de 4,5% des ventes mondiales de voitures et de fourgons du groupe à 2.696.401 unités.

Renault, principale marque du constructeur, a vu ses ventes baisser de 5,3% (-10,5% pour les voitures, +19% pour les fourgons) tandis que celles de la marque coréenne Renault Samsung Motors et de la JV chinoise Jinbei, deux relais de croissance passés, ont chuté respectivement de 36,3% et 41,7%.

La pénurie de composants a privé le groupe de la production de 500.000 véhicules l'an dernier, dont environ 400.000 pour la marque au losange.

"On peut raisonnablement penser qu'en ayant la pleine capacité en terme de production (...) on serait revenu en hausse par rapport à 2020", a précisé au cours d'une téléconférence de presse Fabrice Cambolive, directeur commercial de la marque Renault.

Dacia, la très rentable marque low cost du groupe, a tiré son épingle du jeu avec une croissance de 3% de ses ventes l'an dernier, tout comme la marque haut de gamme de sport Alpine, qui a signé un rebond de 74%.

Les ventes de véhicules électriques et hybrides, indispensables pour atteindre les objectifs de CO2 et qui contribuent aussi à l'augmentation du revenu moyen par modèle, ont représenté 30% des ventes de véhicules particuliers de la marque Renault l'an dernier Europe, contre 17% en 2020.

En 2022, si les pénuries de puces ne l'entravent pas trop, Renault peut déjà compter sur un portefeuille de commandes historique représentant trois mois de vente.

"Le marché mondial sera au moins stable cette année par rapport à 2021, mais la demande est en hausse", a ajouté Fabrice Cambolive.

(Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)