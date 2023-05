Renault Group et Valéo signent un partenariat dans le développement du Software Defined Vehicle

23 mai (Reuters) - Renault SA: * RENAULT GROUP ET VALEO SIGNENT UN PARTENARIAT DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SOFTWARE DEFINED VEHICLE * DANS LE CADRE DU PARTENARIAT, VALEO FOURNIRA DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES À L'ARCHITECTURE SDV AINSI QUE DES INGÉNIEURS QUI TRAVAILLERONT AVEC LES ÉQUIPES DE RENAULT SUR LE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL * CETTE COLLABORATION, COMPLÉMENTAIRE DES ACCORDS SIGNÉS AVEC GOOGLE ET QUALCOMM, PERMET À RENAULT ET À SA FUTURE ENTITÉ ÉLECTRIQUE AMPÈRE DE RENFORCER SA MAITRISE DE LA CHAINE DE LA VALEUR DU SOFTWARE DEFINED VEHICLE

