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Renault Group et Valéo signent un partenariat dans le développement du Software Defined Vehicle

Renault Group et Valéo signent un partenariat dans le développement du Software Defined Vehicle

23 mai (Reuters) - Renault SA:

* RENAULT GROUP ET VALEO SIGNENT UN PARTENARIAT DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SOFTWARE DEFINED VEHICLE

* DANS LE CADRE DU PARTENARIAT, VALEO FOURNIRA DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES À L'ARCHITECTURE SDV AINSI QUE DES INGÉNIEURS QUI TRAVAILLERONT AVEC LES ÉQUIPES DE RENAULT SUR LE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

* CETTE COLLABORATION, COMPLÉMENTAIRE DES ACCORDS SIGNÉS AVEC GOOGLE ET QUALCOMM, PERMET À RENAULT ET À SA FUTURE ENTITÉ ÉLECTRIQUE AMPÈRE DE RENFORCER SA MAITRISE DE LA CHAINE DE LA VALEUR DU SOFTWARE DEFINED VEHICLE
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