Renault Group et Valéo signent un partenariat dans le développement du Software Defined Vehicle
23 mai (Reuters) - Renault SA:
* RENAULT GROUP ET VALEO SIGNENT UN PARTENARIAT DANS LE DÉVELOPPEMENT DU SOFTWARE DEFINED VEHICLE
* DANS LE CADRE DU PARTENARIAT, VALEO FOURNIRA DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES À L'ARCHITECTURE SDV AINSI QUE DES INGÉNIEURS QUI TRAVAILLERONT AVEC LES ÉQUIPES DE RENAULT SUR LE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
* CETTE COLLABORATION, COMPLÉMENTAIRE DES ACCORDS SIGNÉS AVEC GOOGLE ET QUALCOMM, PERMET À RENAULT ET À SA FUTURE ENTITÉ ÉLECTRIQUE AMPÈRE DE RENFORCER SA MAITRISE DE LA CHAINE DE LA VALEUR DU SOFTWARE DEFINED VEHICLE
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