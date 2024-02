Renault grimpe après des résultats annuels records

Renault grimpe après des résultats annuels records













PARIS, 15 février (Reuters) - Renault grimpe jeudi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication par le constructeur automobile de résultats records pour l'année 2023 et d'un objectif de marge opérationnelle salué par les analystes. A 08h04 GMT, le titre Renault prenait 2,41% à 38,60 euros, parmi les meilleurs performances du CAC 40 qui prenait au même moment 0,69%. Le groupe a annoncé mercredi une série de records, fruit de son plan stratégique axé sur les réductions de coûts et les modèles les plus rentables qui lui permet d'offrir un dividende plus généreux que prévu à ses actionnaires. Il a affiché l'an dernier une marge opérationnelle record de 7,9%, contre 5,5% en 2022 et 2,8% en 2021. A lire aussi... Les analystes de Jefferies ont salué les perspectives d'une marge opérationnelle supérieure à 7,5% en 2024, les jugeant "solides". Ceux de JP Morgan semblent également convaincus : "Nous pensons que l'entreprise sera en mesure d'améliorer la marge du groupe par rapport à l'année précédente, grâce à (...) un cycle de produits solide, au pouvoir de fixation des prix et à la réduction de la base de coûts". (Rédigé par Kate Entringer)