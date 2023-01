Renault et Nissan proches d'un accord sur leur alliance, réunion au sommet jeudi

TOKYO/PARIS (Reuters) - Renault et Nissan sont proches d'un accord sur une refonte en profondeur de leur alliance fondée 20 ans plus tôt, avec la tenue jeudi d'une réunion cruciale des dirigeants des deux contructeurs automobiles.

La réunion du conseil opérationnel (AOB) de l'alliance est prévue en visioconférence, ont indiqué en début de semaine des sources à Reuters. Ce format, qui évite un déplacement au Japon du directeur général de Renault, Luca de Meo, et de son président, Jean-Dominique Sénard, a été privilégié car les discussions avancent bien, ont expliqué les sources.

Renault souhaite que son partenaire nippon investisse dans sa nouvelle entité regroupant ses activité de véhicules électriques, tandis que Nissan plaide pour que le groupe français - son actionnaire principal - réduise sa participation de 43% afin de rééquilibrer leur alliance.

Les discussions entre les deux groupes durent depuis plusieurs mois et se sont concentrées notamment sur la question du partage de la propriété intellectuelle.

Une annonce officielle sur un accord concernant l'alliance pourrait intervenir dès le 1er février, a rapporté auparavant Reuters.

Renault, Nissan et le dernier venu de l'alliance, Mitsubishi, doivent réinventer leur partenariat à un moment particulièrement critique dans l'histoire de l'industrie automobile, avec la sortie du diesel, puis de l'ensemble des motorisations thermiques pour basculer en une dizaine d'années vers le tout électrique.

Les constructeurs historiques doivent trouver les moyens de financer cette révolution, dans laquelle ils sont confrontés à la concurrence de nouveaux venus comme Tesla, et où ils doivent composer avec les poids lourds de la tech, les amenant à redéfinir les liens tissés jusqu'ici.

Pour rester dans la course de la R&D dans le cadre de sa propre stratégie de redressement, Renault a par exemple opté pour un partenariat avec le géant des semi-conducteurs Qualcomm Inc et s'est allié, dans les moteurs thermiques et hybrides, avec le chinois Geely Automobile Holdings.

