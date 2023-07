Renault et Nissan ont finalisé la refonte de leur alliance

PARIS/TOKYO (Reuters) - Nissan a annoncé mercredi la finalisation des accords sur la refonte de son alliance vieille de plus de vingt ans avec Renault et l'engagement du groupe japonais d'investir jusqu'à 600 millions d'euros dans la future entité électrique Ampère de son partenaire français. Les deux constructeurs avaient dévoilé en février un accord-cadre prévoyant le rééquilibrage de leurs participations croisées et la participation de Nissan dans Ampère, pouvant aller jusqu'à 15%. Plusieurs sources avaient dit à Reuters la semaine dernière que la finalisation des accords, retardée de plusieurs mois par des discussions sur la protection des brevets de Nissan et la taille de l'engagement du groupe japonais dans Ampère, ainsi que par plusieurs changements managériaux à la tête de Nissan, était proche. (Daniel Leussink, avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Kate Entringer)