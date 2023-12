Renault espère une décision sur un partenaire pour Twingo d'ici début 2024, selon des sources

par Gilles Guillaume et Christina Amann PARIS/BERLIN (Reuters) - Renault espère décider d'ici le début de l'année prochaine avec quel constructeur automobile il va s'associer pour sa nouvelle Twingo électrique, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier, peut-être Volkswagen avec lequel le groupe au losange discute du projet. Trois sources ont dit que Renault était en discussion avec le géant allemand pour partager cette architecture de petite voiture électrique à moins de 20.000 euros dévoilée mi-novembre, et deux d'entre elles ont précisé que Renault discutait aussi avec d'autres partenaires potentiels. Une des sources a ajouté que l'objectif était de parvenir à une décision dès la fin de cette année. Volkswagen a refusé de faire un commentaire. Renault a confirmé être en discussion avec plusieurs constructeurs automobiles sur un partenariat potentiel, mais refusé de faire un commentaire sur leur identité ou sur un calendrier. Lors de la journée investisseurs de sa future entité électrique Ampère, Renault a présenté "Legend", un concept car préfigurant une nouvelle Twingo électrique qui pourrait être produite en Slovénie, selon des sources. L'objectif de cette voiture électrique très abordable est d'aider à la démocratisation de cette technologie, a expliqué le directeur financier de Renault, Thierry Piéton, mais aussi de contrer les ambitions des marques chinoises sur le marché européen. En mars dernier, Volkswagen avait détaillé pour sa part un projet de développement d'un véhicule électrique à 25.000 euros dont le lancement devrait intervenir d'ici 2025. Le groupe allemand avait précisé à l'époque qu'il travaillait aussi sur un modèle à 20.000 euros, sans plus de précisions. Le journal Handelsblatt a rapporté vendredi que Volkswagen était en discussion avec Renault au sujet d'une coopération sur une voiture pouvant être vendue à ce dernier tarif. L'ensemble de l'industrie cherche activement les moyens de réduire ses coûts pour produire des véhicules électriques meilleur marché. Le prix moyen de vente de ces modèles en Europe dépassait 65.000 euros au premier semestre, selon la société de recherche automobile JATO Dynamics, contre un peu plus de 31.000 euros seulement en Chine. Une partenariat entre Renault et Volkswagen constituerait une première pour les deux groupes, ont dit deux sources du secteur. Renault, dont le directeur général Luca de Meo a fait une partie de sa carrière chez VW avant de rejoindre le groupe automobile français, a déjà eu des partenariats avec Fiat et Opel dans les fourgons, ou avec Mercedes sur le projet Twingo-Smart d'ancienne génération. Ces alliances industrielles, courantes pour réduire les coûts de développement et de fabrication, sont en train de gagner également le segment du véhicule électrique pour faire face au défi de la sortie des motorisation thermiques. VW est ainsi déjà partenaire de Ford également sur cette technologie. (Avec Victoria Waldersee à Francfort et Nick Carey à Londres, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)