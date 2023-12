Renault espère une décision sur un partenaire de la Twingo d'ici début 2024

Renault espère une décision sur un partenaire de la Twingo d'ici début 2024













par Gilles Guillaume et Christina Amann PARIS/BERLIN, 11 décembre (Reuters) - Renault espère décider d'ici le début de l'année prochaine avec quel constructeur automobile il va s'associer pour sa nouvelle Twingo électrique, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier, peut-être Volkswagen avec lequel Renault discute du projet. Trois sources ont dit que le groupe au losange était en discussion avec Volkswagen pour partager ce projet de petite voiture électrique à moins de 20.000 euros, et deux d'entre elles ont précisé que Renault discutait aussi avec d'autres partenaires potentiels. Une des sources a ajouté que l'objectif était de parvenir à une décision dès la fin de cette année. Volkswagen a refusé de faire un commentaire. Renault a confirmé être en discussion avec plusieurs constructeurs automobiles sur un partenariat potentiel, mais refusé de faire un commentaire sur leur identité ou sur un calendrier. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Tangi Salaün)