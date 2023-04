Renault "en mesure d'atteindre son objectif dans l'électrique en 2030"

20 avril (Reuters) - Thierry Piéton, le directeur financier de Renault, a dit lors d'une conférence téléphonique avec les analystes: * RENAULT EST EN MESURE D'ATTEINDRE SON OBJECTIF DE 100% DES VENTES RENAULT EN ÉLECTRIQUE D'ICI 2030 ET DE 65% DE VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS EN 2025 * RENAULT S'ATTEND À CE QUE LES EFFETS PRIX ET MIX S'AMENUISENT LÉGÈREMENT DANS LE COURANT 2023 TOUT EN RESTANT DE PUISSANTS MOTEURS DE REVENUS * RENAULT PRÉVOIT UNE CROISSANCE BASSE À UN CHIFFRE POUR LE MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN EN 2023 ET UNE STABILITÉ EN AMÉRIQUE LATINE ET EURASIE * LA CRÉATION D'AMPÈRE SUIT SON COURS * L'IPO D'AMPÈRE AURA LIEU AU PLUS TÔT D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE * L'INTENTION EST DE COTER AMPÈRE EN BOURSE MAIS SANS PRESSION DE CALENDRIER, CELA DÉPENDRA DES CONDITIONS DE MARCHÉ * LA CRÉATION D'AMPÈRE SERA ACHEVÉE AU S2 * IL N'Y A AUCUNE INCITATION À BAISSER LES PRIX DE LA MÉGANE ET À ÊTRE ENTRAÎNÉ DANS UNE SPIRALE COMME CERTAINS DE NOS CONCURRENTS Pour plus de détails, cliquez sur (Reportage Gilles Guillaume, régigé par Matthieu Protard)