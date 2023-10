Renault dit avoir discuté du marché chinois avec la banque CICC

Renault dit avoir discuté du marché chinois avec la banque CICC













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Renault a eu des discussions "amicales" avec la banque d'investissement chinoise CICC en vue d'une potentielle coopération sur le marché chinois, mais aucune décision à ce sujet n'a encore été prise, a déclaré mardi à Reuters une porte-parole du constructeur automobile français. Le média chinois Cailianshe avait rapporté vendredi, en citant des personnes proches du dossier, que Renault et CICC avaient conclu un accord d'intention préliminaire pour investir conjointement dans un fonds d'investissement orienté sur la chaîne industrielle des véhicules électrifiés (NEV). Selon Cailianshe, le directeur général de Renault, Luca de Meo, a passé une semaine en Chine pour discuter notamment de ce sujet. CICC n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters. (Reportage de Gilles Guillaume, avec Roxanne Liu et Brenda Goh à Pékin, rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)