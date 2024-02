Renault discute de la Twingo avec VW, ouvert à d'autres partenaires pour Horse

Renault discute de la Twingo avec VW, ouvert à d'autres partenaires pour Horse













Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume GENEVE (Reuters) - Renault a confirmé lundi être en discussions préliminaires avec Volkswagen pour partager l'architecture de la future Twingo et s'est également dit prêt à accueillir d'autres partenaires dans sa co-entreprise dédiée aux motorisations thermiques. "On est en train de discuter, de voir ce que ça donne", a déclaré le directeur général du constructeur automobile français, Luca De Meo, lors d'une conférence de presse au Salon de Genève, en réponse à une question sur la perspective d'un partenariat avec VW sur la prochaine Twingo électrique. Il a précisé que les discussions, dont des sources se sont fait l'écho fin 2023, étaient à un stade précoce, et ajouté: "Je suis ouvert à tout le monde qui veut utiliser cette plateforme." A lire aussi... Interrogé sur les discussions avec Renault, Volkswagen a refusé de faire un commentaire. "Nous sommes en train d'évaluer les différentes options pour offrir une mobilité électrique abordable, parmi lesquelles de possibles coopérations", a dit un porte-parole. Fidèle à sa stratégie de partenariats tous azimuts, le groupe au losange est en outre prêt à accueillir d'autres entreprises dans le périmètre de sa JV Horse-Geely dans les moteurs thermiques, pour laquelle il espère décrocher l'ensemble des feux verts réglementaires dans les prochaines semaines. "Je suis prêt, il faudra en parler avec nos collègues de Geely, à accueillir dans le périmètre de Horse, d'autres acteurs, notamment des gens qui pourraient nous permettre de construire un moteur complet sans avoir besoin de personne", a poursuivi Luca de Meo. Il a évoqué la possibilité qu'un ou plusieurs équipementiers rejoignent le projet, notamment pour les composants où les fournisseurs se font rares, afin de maintenir une marge de manoeuvre suffisante sur l'ensemble de la chaîne de fabrication. (Reportage Gilles Guillaume, avec Christina Amann à Berlin, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet et Blandine Hénault)