Renault : De Meo dit envisager une valorisation d'Ampère entre 8 et 10 milliards d'euros, rapporte le Financial Times

(Reuters) - Le directeur général de Renault, Luca de Meo, a déclaré au Financial Times que la future entité électrique Ampère pourrait être valorisée à 10 milliards d'euros lorsqu'elle effectuera son entrée en Bourse l'an prochain. Des sources avaient indiqué à Reuters en juillet, en marge de la finalisation des accords de la refonte de l'alliance entre Renault et son partenaire japonais Nissan, qu'Ampère pourrait être valorisée jusqu'à 10 milliards d'euros. Le constructeur français n'a toutefois pas confirmé formellement, pour l'heure, ses ambitions chiffrées pour l'IPO de sa future entité. S'exprimant auprès du Financial Times lors du salon automobile de Munich, Luca de Meo a évoqué un montant qui pourrait s'élever contre 8 milliards et 10 milliards d'euros pour la valorisation d'Ampère. Citant les montants jugés mirobolants ayant accompagné les entrées en Bourse de startups du secteur, le directeur général de Renault a souligné ce qu'il considère comme une frilosité des investisseurs européens, exhortant ceux-ci à investir dans Ampère au lieu d'apposer des points d'interrogation au projet. (Rédigé par Jean Terzian)