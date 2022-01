Renault confiant pour 2022 malgré la pénurie persistante de puces

GUYANCOURT (Yvelines) (Reuters) - Renault s'est déclaré jeudi confiant pour 2022 grâce aux effets de sa restructuration et du renouvellement de sa gamme, qui devraient l'aider à compenser la crise persistante des semi-conducteurs.

"On est relativement confiant pour 2022 mais on sait que c'est un monde assez volatil et incertain", a déclaré le directeur général Luca de Meo lors d'un événement presse au Technocentre.

Le groupe au losange, qui a accusé en 2020 une perte historique de huit milliards d'euros, a atteint deux objectifs financiers importants de son plan '"Renaulution" - sur les coûts et la baisse du point mort - très en avance sur le calendrier initial.

Il publiera ses résultats 2021 le 18 février.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)