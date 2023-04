Renault choisit ses banques pour gérer l'introduction en bourse d'Ampère

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Renault a choisi BNP Paribas, Goldman Sachs et JPMorgan pour gérer l'introduction en bourse de son entité dédiée à l'électrique, Ampère, a déclaré jeudi une source au fait de la question. Les trois banques dirigeront l'opération en tant que coordinateurs globaux conjoints, a précisé la source. Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Natixis et Societe Generale agiront en tant que teneurs de livre conjoints et Mediobanca sera le co-chef de file, a indiqué la source. Renault envisage d'introduire son activité électrique à la Bourse de Paris cette année, en fonction des conditions du marché. Des sources ont déclaré en novembre dernier que le constructeur automobile français envisageait de valoriser Ampère à 10 milliards d'euros. Renault s'est refusé à tout commentaire concernant les banques nommées où le rôle qu'elle joueraient dans l'opération. Les banques nommées se sont refusées à tout commentaire. (Reportage Silvia Aloisi, avec la contribution de Gilles Guillaume, Mathieu Rosemain et Pablo Mayo Cerqueiro; version française Camille Raynaud)