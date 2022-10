Renault: Chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, objectifs confirmés

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Renault a fait état vendredi d'une forte hausse de 20,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la hausse des tarifs de ses nouveautés, notamment électriques, éclipsant une baisse de 2,4% des volumes sur fond de crise persistante des semi-conducteurs et d'inflation.

Le groupe au losange, engagé dans des discussions avec son partenaire Nissan pour rééquilibrer l'alliance et accueillir un investissement japonais dans sa future entité électrique, a réalisé sur les trois derniers mois un chiffre d'affaires de 9,8 milliards d'euros.

C'est exactement en ligne avec un consensus établi par Renault à partir des estimations de 17 brokers qui donnait 9,786 milliards d'euros.

Dans les premiers échanges, l'action recule de 1,59%.

La hausse du chiffre d'affaires, hors marché russe dont Renault a dû sortir dans le sillage de l'offensive militaire de la Russie contre l'Ukraine, a été portée par une accélération de l'effet prix, à un nouveau record de 12,8 points contre 5,6 points au premier trimestre et environ 8 points au deuxième.

Le recentrage du groupe sur les modèles les plus rémunérateurs - silhouettes SUV et modèles plus grands que les citadines - est au coeur de la stratégie de redressement du directeur général Luca de Meo. Aux nouveaux Renault Arkana et Dacia Jogger s'ajoutent aussi la nouvelle Renault Mégane électrique et le nouveau grand SUV Renault Austral.

"Ces deux voitures auront un impact année pleine en 2023 et toutes deux ont des marges unitaires bien supérieures aux voitures qu'elles remplacent", a déclaré le directeur financier Thierry Piéton au cours d'une téléconférence avec les analystes.

"Donc pour nous, c'est cela qui va changer la donne."

Renault n'a rien dit vendredi sur les discussions en cours avec Nissan ni sur les nouveaux objectifs moyen terme qu'il dévoilera au "capital market day" du 8 novembre. Il a simplement confirmé viser une marge opérationnelle supérieure à 5% en 2022, contre 3,6% en 2021, exercice marqué par un retour aux bénéfices après deux ans de perte.

Le groupe table aussi sur un free cash flow opérationnel de l'automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros.

S'il atteint son objectif annuel de marge, Renault aura trois années d'avance sur son plan "Renaulution".

Les ventes de véhicules électrifiés ont continué de progresser, à 38% des ventes de la marque Renault. Pour les voitures purement électriques, qui seront au coeur de la future entité que le groupe va créer aux côtés d'une entité dédiée aux motorisations thermiques, elles ont pesé 18% des ventes de l'ensemble du groupe sur les trois mois écoulés grâce à la nouvelle Mégane et au petit Spring de Dacia.

(Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)