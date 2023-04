Renault : Chiffre d'affaires +30% au T1 avec les prix et les volumes

PARIS, 20 avril (Reuters) - Renault a annoncé jeudi une forte hausse de 29,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à un rebond de ses ventes en volume et au maintien d'un fort effet prix. Soutenu par les lancements d'Arkana, Austral, Mégane électrique et Dacia Jogger, le groupe au losange a vu ses ventes unitaires rebondir de 14,1% sur les trois premiers mois de l'année à 535.000 véhicules, après plusieurs années de baisse d'affilée, donnant un chiffre d'affaires de 11,498 milliards. Ce chiffre est très supérieur à un consensus d'analystes de 11,076 milliards d'euros fourni par Renault. (Gilles Guillaume, édité par Camille Raynaud)