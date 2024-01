Renault annule l'IPO d'Ampere à cause des conditions de marché

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé lundi l'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampère, sa filiale de véhicules électriques et de logiciels, un pilier central de la stratégie de transformation du constructeur, jugeant que les conditions de marchés n'étaient pas adéquates. Le groupe au losange visait jusqu'ici une introduction en Bourse d'Ampère au premier semestre. "Renault Group considère que les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre le processus d'introduction en Bourse et servir au mieux les intérêts de Renault Group, ses actionnaires et Ampère", dit le constructeur automobile français dans un communiqué. Il précise qu'il continuera de financer le développement d’Ampère jusqu'à l’atteinte de l’équilibre financier de l'entité en 2025 et que tous les objectifs annoncés lors du Capital Market Day de novembre dernier sont confirmés. "De plus, cette décision n'a pas d'impact sur les perspectives financières de Renault Group, ni sur sa stratégie d’allocation du capital", a-t-il ajouté. A l'automne dernier, des sources avaient dit à Reuters qu'un ralentissement de la demande en véhicules électriques, une concurrence chinoise accrue et des marchés financiers turbulents compliquaient le projet d'introduction en Bourse d'Ampère, appelée à jouer un rôle central dans la transformation du groupe automobile. Plusieurs analystes avaient également mis en doute la capacité de Renault d'obtenir la valorisation espérée de jusqu'à dix milliards d'euros. Le directeur général de Renault, Luca de Meo, avait alors répondu que l'objectif était toujours une IPO, mais pas à n'importe quel prix. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)