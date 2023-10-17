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Renault annonce une hausse de 25% de ses ventes au T3

Renault annonce une hausse de 25% de ses ventes au T3

17 octobre (Reuters) - Renault SA:

* LA MARQUE RENAULT ACCÉLÈRE SA CROISSANCE EN EUROPE AU 3ÈME TRIMESTRE 2023 AVEC UNE HAUSSE DE 25% DE SES VENTES PAR RAPPORT AU 3ÈME TRIMESTRE 2022

* AU 3ÈME TRIMESTRE 2023, LES VENTES MONDIALES DE LA MARQUE RENAULT ATTEIGNENT 356.747 UNITÉS, SOIT UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DE 11% PAR RAPPORT AU 3ÈME TRIMESTRE 2022

* SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE, RENAULT A VENDU 1.128 885 VÉHICULES, SOIT +11% PAR RAPPORT À 2022

* RENAULT EST LA DEUXIÈME MARQUE LA PLUS VENDUE EN EUROPE EN 2023 AVEC UNE CROISSANCE DE 25% AU 3ÈME TRIMESTRE ET DE 22 % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE (726.938 IMMATRICULATIONS).

* RENAULT SURPERFORME SUR LE SEGMENT C AVEC UNE HAUSSE DE 36% DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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