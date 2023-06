Renault : Alpine caresse un rêve américain

PARIS (Reuters) - Alpine, la marque sportive du groupe Renault, a annoncé lundi viser une marge opérationnelle de 10% et un chiffre d'affaires supérieur à huit milliards d'euros en 2030 grâce à une extension de sa gamme devant lui permettre de séduire aussi les Etats-Unis et l'ensemble de l'Asie.

Actuellement cantonnée à un seul modèle, la berlinette A110, depuis la relance en 2017 de la marque championne du monde de rallye en 1973, Alpine doit jouer un rôle clé dans la stratégie du directeur général de Renault, Luca de Meo, visant à redresser la rentabilité du groupe au losange. Désormais vitrine sportive de Renault, Alpine compte aussi s'internationaliser alors qu'elle réalise actuellement plus de 90% de ses ventes en Europe. "Nous visons (pour Alpine) un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros dès 2026. En 2030, nous serons au-delà de huit milliards et la moitié de ce chiffre, ce qui est très important, sera réalisé hors de France et hors d'Europe", a déclaré le directeur général de Renault Luca de Meo au cours d'une présentation stratégique retransmise sur internet. Pour cela, Alpine va former une véritable famille de 7 modèles électriques à l'horizon 2030: une citadine A290 dérivée de la nouvelle Renault 5 en 2024, un crossover compact en 2025, une nouvelle A110 en 2026, basée sur une nouvelle architecture développée en interne - et non plus avec Lotus -, l'APP, puis un cabriolet dérivé de l'A110 et un coupé sport 4 places, la nouvelle A310, suivis de deux nouveaux véhicules de plus grande taille. "Cette gamme complète de véhicules sportifs va consolider la présence d'Alpine sur ses marchés principaux, l'Europe et le Japon. Elle servira de tremplin pour son expansion à l'international, en particulier aux États-Unis et en Asie, où les nouveaux modèles seront proposés à partir de 2027", a déclaré le directeur général d'Alpine, Laurent Rossi, dans un communiqué. "L'idée est de passer d'un segment de niche à une marque complète et globale", a-t-il ajouté. Alpine voit également un potentiel en Corée du Sud ainsi qu'en Chine, un marché où elle estime pouvoir réaliser un milliard d'euros de chiffre d'affaires à la fin de la décennie. En F1, la marque va également s'associer à de nouveaux investisseurs avec l'arrivée au capital de son écurie Alpine Racing Ltd, à hauteur de 24%, d'Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments des acteurs américains Ryan Reynolds, Rob McElhenney et Michael B. Jordan. Le montant total de l'investissement est de 200 millions d'euros. (Reportage Gilles Guillaume, avec Alan Baldwin à Londres, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)