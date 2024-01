Rémy Cointreau s'envole en Bourse après un 3e trimestre jugé "rassurant"

par Diana Mandia et Gaelle Sheehan (Reuters) - Rémy Cointreau s'envole vendredi à la Bourse de Paris, après avoir affiché un recul moins important que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à la faveur d'une amélioration relative aux Etats-Unis. A 11h39, l'action du producteur de cognac bondit de 14,25% à 100,45 euros, sa plus forte progression journalière depuis septembre 2001. Rémy Cointreau a fait état d'une "amélioration séquentielle significative" aux Etats-Unis grâce à un effet de phasage positif sur sa division liqueurs et spiritueux. Le groupe avait dû abaisser ses perspectives en octobre pour son exercice 2023-2024 face aux difficultés rencontrées aux Etats-Unis et en Chine, où la reprise des ventes post-pandémie est poussive. Les États-Unis et la Chine sont les deux marchés clés du groupe pour le cognac, dont les ventes représentent l'essentiel des revenus de Rémy Cointreau. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 319,9 millions d'euros, en baisse de 26,9% en variation publiée par rapport à l'année précédente et de 22,7% en données organiques. Les analystes s'attendaient à 318,6 millions d'euros, selon un consensus établi par la société. Pour l'ensemble de l'exercice, Rémy Cointreau prévoit un recul de son chiffre d'affaires annuel dans le bas de la fourchette de 15% à 20% donnée en octobre, soit proche de 20% en données organiques. La publication de Rémy Cointreau devrait apporter un "léger soulagement", note Edward Mundy, analyste chez Jefferies, pour qui l'action devrait profiter du retour de la confiance des investisseurs dans le redressement du groupe. Des interrogations subsistent néanmoins, précise l'analyste, notamment sur "la durée du déstockage en Chine, le calendrier de normalisation des expéditions aux Etats-Unis et l'enquête sur les marges de dumping en Chine". Plus tôt ce mois-ci, le ministère chinois du Commerce a annoncé le lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne. Le directeur financier de Rémy Cointreau, Luca Marotta, a assuré vendredi que cette enquête n'avait eu pour l'heure aucun impact sur les ventes du groupe. (Rédigé par Gaëlle Sheehan avec Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)