Rémy Cointreau reste prudent pour l'année, le titre baisse

par Dominique Vidalon

(Reuters) - Le titre Rémy Cointreau chutait de près de 6% mardi à la Bourse de Paris, le groupe français de spiritueux haut de gamme prévoyant un ralentissement de la croissance de ses ventes et bénéfices avec un retour à la normale en matière de consommation après deux années "exceptionnelles".

Les perspectives prudentes du groupe ont éclipsé une hausse plus importante que prévu, de 16,2%, des ventes au deuxième trimestre de son exercice décalé, alimentée par la reprise de la demande pour ses principales marques de cognac en Chine avec la fête de la mi-automne le mois dernier.

Pour l'exercice 2023, le fabricant du cognac Remy Martin et de la liqueur Cointreau s'attend à une nouvelle année de forte croissance organique des ventes et d'amélioration de la marge d'exploitation, avec une maîtrise stricte des coûts et des hausses de prix destinées à contrer les pressions inflationnistes.

"Les ventes de Remy Cointreau au 2ème trimestre ont été solides et le forex très positif, mais les perspectives pour le second semestre sont teintées de prudence", ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 457,2 millions d'euros, soit une hausse de 16,2% à périmètre constant, supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 14,3%.

Les ventes de cognac à elles seules ont atteint 345,9 millions d'euros, soit une hausse de 15,6% à périmètre constant, qui reflète notamment une très bonne performance en Chine pendant la fête de la mi-automne.

Le titre a perdu environ 23% cette année après avoir grimpé de 40% l'année dernière. Il cédait 5,89% à 155 euros en fin de matinée.

(Reportage Dominique Vidalon, version française Kate Entringer et Federica Mileo)