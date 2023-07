Rémy Cointreau reste confiant sur un rebond au S2

PARIS, 24 juillet (Reuters) - Rémy Cointreau a confirmé mardi s'attendre à un rebond de sa croissance au deuxième semestre, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires pour les six premiers mois de l'année en forte baisse, comme attendu, en raison d'un recul des ventes aux Etats-Unis. Le producteur de cognac a fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en recul de 35% en données organiques, à 257,5 millions d'euros, citant une "base de comparaison exceptionnellement élevée aux Amériques", liée au rebond de la consommation après la pandémie de COVID-19. Pour l'exercice 2023-2024, le groupe réitère ses prévisions, à savoir "un chiffre d'affaires stable en organique" en raison de la poursuite de la normalisation de la consommation aux Etats-Unis, mais également une progression importante en Chine. (Rédigé par Kate Entringer)