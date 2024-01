Rémy Cointreau : Le CA baisse moins que prévu au T3, prudence sur l'objectif annuel

(Actualisé avec précisions sur les perspectives) 26 janvier (Reuters) - Rémy Cointreau a fait état vendredi d'un recul moins important que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant un déstockage important en Chine à l'approche du Nouvel An chinois et une amélioration aux Etats-Unis malgré un marché toujours difficile. Le groupe de spiritueux, qui avait a baissé ses perspectives en octobre pour son exercice 2023-2024, a toutefois dit s'attendre à un recul de son chiffre d'affaires annuel dans le bas de la fourchette de 15% à 20%, soit proche de 20% en données organiques. Rémy Cointreau souffre de la détérioration des conditions de marché, notamment aux Etats-Unis, tandis que la croissance des ventes en Chine est poussive en raison d'un contexte économique difficile. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 319,9 millions d'euros, en baisse de 26,9% en variation publiée par rapport à l'année précédente et de 22,7% en données organiques. Les analystes s'attendaient à 318,6 millions d'euros, selon un consensus établi par la société. Rémy Cointreau a dit ne pas s'attendre à un retour à la croissance des ventes aux États-Unis avant l'exercice 2024-25. Rémy Cointreau prévoit également une reprise tempérée des ventes en Chine, du fait d'une "reprise économique post-Covid moins rapide que prévu". Les États-Unis et la Chine sont les deux marchés clés du groupe pour le cognac, dont les ventes représentent une part importante du chiffre d'affaires total. Pour la région EMEA, qui regroupe l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique, l'entreprise a affiché une "performance en demi-teinte, affectée par un effet de phasage défavorable, une demande affaiblie par le contexte inflationniste et une forte intensité promotionnelle concurrentielle". Les ventes de cognac sont en baisse de 33,9% en données organiques sur le trimestre à 197,1 millions d'euros, contre 194,0 millions attendus par les analystes. La division Liqueurs & Spiritueux affiche une croissance organique trimestrielle de 4,3%, portée par une forte croissance des ventes aux Etats-Unis. (Rédigé par Gaëlle Sheehan avec Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)