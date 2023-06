Remy Cointreau: Le bénéfice annuel dépasse les attentes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Rémy Cointreau a fait état jeudi d'une augmentation plus forte que prévu de son bénéfice opérationnel annuel, qui s'établit en hausse organique de 16,2%, mais le groupe s'en est tenu à ses perspectives prudentes pour 2023. Le producteur de cognac a réitéré sa prévision de ventes organiques stables pour l'exercice 2023-2024, avec une rentabilité stable, pour refléter une demande américaine plus faible et des comparables élevés. A la Bourse de Paris, le titre Rémy Cointreau prenait 1,9% à 07h07 GMT à 143,75 euros. "Dans un contexte marqué par la normalisation de la consommation aux États-Unis, amplifiée par une base de comparaison élevée au premier semestre et notre volonté de déstocker, nous anticipons pour 2023-24 une stabilité du chiffre d'affaires et de la profitabilité organique", a déclaré le Directeur général Éric Vallat dans un communiqué. Rémy Cointreau s'attend à ce que le chiffre d'affaires du groupe diminue fortement au cours du premier semestre en raison d'une "très forte" baisse des ventes aux États-Unis. Le groupe s'attend ensuite à un rebond sur ce marché au second semestre, combiné à une forte hausse en Chine et dans le reste du monde. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, la forte demande en Chine et aux États-Unis, ainsi que la maîtrise des coûts, ont fait grimper le bénéfice d'exploitation de 16,2% en données organiques, pour atteindre le chiffre record de 429,6 millions d'euros. Ce résultat est supérieur aux attentes, les analystes ayant tablé sur une hausse de 14,4% selon un consensus établi par la société. Les ventes du groupe déjà publiées se sont établies à 1,55 milliard d'euros, marquant une hausse organique de 10,1%. (Reportage by Dominique Vidalon, version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)