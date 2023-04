Rémy Cointreau : La faiblesse de la demande aux Etats-Unis impactera les ventes au premier semestre

PARIS (Reuters) - Rémy Cointreau a annoncé vendredi s'attendre à une stabilité de son chiffre d'affaires en données organiques au cours de l'exercice 2023-2024 et anticipe une demande de cognac faible aux Etats-Unis au premier semestre. Dans un communiqué, le fabricant du cognac Rémy Martin dit s'attendre à un "recul marqué" du chiffre d'affaires au premier trimestre et particulièrement une "très forte baisse" aux Etats-Unis. Une forte reprise suivra au second semestre, tirée par un net rebond de l'activité aux États-Unis à partir du troisième trimestre, ajoute Rémy Cointreau. Selon les analystes de Credit Suisse, l'objectif de chiffre d'affaire annuel est "bien inférieur" au consensus à +6,4% et "reflète la prudence de la direction quant à la 'normalisation' aux États-Unis, qui a été une préoccupation majeure pour les investisseurs". À la Bourse de Paris, le titre Rémy Cointreau cédait 6,9% à 177,90 euros à 08h00 GMT. Pour son exercice 2022-2023 clos le 31 mars, le groupe a confirmé son objectif d'une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant (ROC) après avoir fait état d'un chiffre d'affaires sur la période meilleur qu'attendu, avec une reprise marquée de l'activité en Chine depuis février après la levée des restrictions contre le COVID-19. Le chiffre d'affaires annuel du producteur de cognac s'est établi à 1,55 milliard d'euros, soit une hausse organique de 10,1%, tandis que les analystes tablaient sur environ 9,9%, selon un consensus compilé par la société. (Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)