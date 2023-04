Rémy Cointreau confirme son objectif de ROC annuel

Rémy Cointreau confirme son objectif de ROC annuel













PARIS, 28 avril (Reuters) - Rémy Cointreau a confirmé vendredi son objectif d'une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant (ROC) pour son exercice 2022/2023, après avoir fait état d'une hausse organique de son chiffre d'affaires de 10,1% sur la période. Le chiffre d'affaires annuel du producteur de cognac s'est établi à 1,55 milliard d'euros, contre 1,31 milliard d'euros l'année précédente. Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau vise également une amélioration de sa marge opérationnelle courante, citant un nette amélioration de la marge brute malgré l'inflation, des investissements en marketing et communication, ainsi qu'un strict contrôle des coûts de structure. Pour l'exercice 2023/2024, Rémy Cointreau anticipe une stabilité de son chiffre d'affaires en données organiques et dit entendre confirmer son niveau de profitabilité dans un contexte de poursuite de la normalisation de la consommation aux Etats-Unis mais aussi d'une progression importante en Chine. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)