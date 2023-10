Rémy Cointreau avertit sur ses résultats avec la faiblesse des Etats-Unis

Rémy Cointreau avertit sur ses résultats avec la faiblesse des Etats-Unis













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Rémy Cointreau a abaissé vendredi ses perspectives pour son exercice 2023-2024 en raison de la détérioration des conditions de marché, notamment aux Etats-Unis, qui a pesé sur son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. A la Bourse de Paris, l'action du groupe de spiritueux reculait de 10,01% à 106,05 euros dans les premiers échanges, sa plus forte baisse en séance depuis avril. La valeur entraîne dans sa chute le concurrent Pernod Ricard, qui perd 1,66%. "L'abaissement de la prévision n'est pas une surprise mais l'ampleur de la réduction est bien plus importante qu'attendu - cela a été fait avec une machette et non un scapel", commentent dans une note les analystes de Bernstein. Rémy Cointreau prévoit désormais pour son exercice 2023-2024 un recul du chiffre d'affaires en données organiques compris entre 15% et 20%, contre une prévision de revenus stables précédemment. Il vise aussi une baisse "maîtrisée" de la marge opérationnelle courante en données organiques, alors qu'il la voyait stable auparavant. Aux Etats-Unis, les conditions de marché se sont détériorées avec la persistance d'un environnement fortement promotionnel et la hausse des taux d'intérêt qui impacte les capacités de financement des distributeurs, explique Rémy Cointreau. En conséquence, la reprise de la croissance des ventes, qui était initialement prévue au troisième trimestre, est désormais attendue au cours de l'exercice 2024-2025 qui débutera le 1er avril. En Chine, la croissance des ventes sera moindre qu'escompté compte tenu de la difficile reprise économique du pays après la pandémie de COVID-19. La région EMEA devrait connaître une croissance annuelle modérée dans un contexte inflationniste persistant, ajoute Rémy Cointreau. Au deuxième trimestre, le groupe a accusé un repli de 10,8% de son chiffre d'affaires en données organiques, portant à 22,2% la baisse sur l'ensemble du premier semestre. "L'année 2023-24 s'inscrit pour le groupe comme une année qui permettra d'assainir le niveau de ses stocks de cognac aux Etats-Unis et d'absorber les effets de normalisation post-Covid afin d'aborder l'année 2024-25 dans les meilleures conditions et reprendre la trajectoire qu'il s'est fixé à l'horizon 2029-30", a indiqué Rémy Cointreau dans un communiqué. Le groupe a ainsi confirmé ses objectifs financiers à cet horizon avec une marge opérationnelle courante attendue de 33%. "La valeur va sans aucun doute fortement baisser aujourd'hui et la valorisation apparaît de plus en plus attractive mais jusqu'à ce qu'il y ait des signes d'amélioration dans les tendances sous-jacentes du cognac aux Etats-Unis, cela ne sert à rien", soulignent les analystes de Bernstein. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)