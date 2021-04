Rémy Cointreau anticipe une croissance de 10% de son ROC 2020/2021

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau a annoncé vendredi anticiper une croissance organique de 10% de son résultat opérationnel courant pour l'exercice fiscal 2020-2021, la forte demande pour son cognac haut de gamme aux Etats-Unis et en Chine ayant dopé ses ventes de 15,1% au quatrième trimestre.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et du Cointreau s'attend également à un solide démarrage de son exercice annuel 2021/2022, évoquant une base de comparaison favorable, des effets de phasage de ses expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux Etats-Unis.

Les ventes sur les trois mois s'achevant au 31 mars se sont élevées à 229,4 millions d'euros, soit une hausse à périmètre constant de 15,1%, alors que les analystes attendaient une croissance de 15,9%.

Les ventes de cognac à elles seules se sont établies à 162,5 millions d'euros, soit une hausse de 18,2% à périmètre constant, reflet de "l'excellente performance du Nouvel An chinois en Asie-Pacifique", relève le groupe dans un communiqué.

La demande de cognac aux Etats-Unis est restée forte, bien que quelque peu modérée par la décision annoncée précédemment par le groupe de maîtriser ses stocks stratégiques.

L'exercice fiscal annuel de Rémy Cointreau commence le 1er avril et s'achève le 31 mars.

