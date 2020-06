Rémy Cointreau anticipe un rebond au second semestre grâce à la Chine et les USA

par Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - Rémy Cointreau a annoncé jeudi s'attendre à une baisse de 45% à 50% de son résultat opérationnel courant au premier semestre 2020-2021 mais il anticipe une forte reprise au second semestre à la faveur d'une solide demande en Chine et aux Etats-Unis.

Le groupe français de spiritueux a relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son nouvel exercice et anticipe désormais un recul organique de son chiffre d'affaires d'environ 45% sur la période contre une baisse prévue initialement de l'ordre de 50% à 55%.

Rémy Cointreau ajoute que le deuxième semestre devrait bénéficier d'une "forte reprise" portée par la Chine et les Etats-Unis. Le groupe note des signes encourageants en Chine où les bars, restaurants et boîtes de nuit ont rouvert plus tôt que prévu dans des zones clés comme Canton et Shanghai.

Le relèvement de la prévision du groupe et le résultat opérationnel annuel un peu meilleur que prévu soutiennent le cours de l'action, qui avance de 8,8% à 121,6 euros vers 14h15 à la Bourse de Paris.

Pour l'exercice 2019-2020 clos en mars, le groupe a fait état d'un repli organique de 22% de son résultat opérationnel courant. Il avait dit fin avril miser sur un recul d'environ 25% de ce résultat.

Le nouveau directeur général de Rémy Cointreau, Eric Vallat s'est par ailleurs engagé à poursuivre la politique du groupe vers des spiritueux plus chers afin de doper la marge.

"Nous maintenons la stratégie fondée sur la valeur, mais nous allons l'affiner et la rendre plus efficace. Le défi pour nous est de proposer la bonne offre au bon endroit. La demande existe et continuera de croître", a-t-il déclaré.

Rémy Cointreau, qui a réitéré son objectif de devenir un "leader des spiritueux d'exception", vise désormais une marge brute de 72% et une marge opérationnelle de 33% d'ici 2030 (contre 21% actuellement).

Luca Marotta, le directeur financier, a déclaré pour sa part, lors d'une conférence téléphonique, que le consensus du marché qui prévoit une baisse de 9,1% du résultat opérationnel courant sur l'exercice 2020-2021 et un repli de 5,7% du chiffre d'affaires à données comparables "faisait sens" à ce stade.

(avec Blandine Hénault et Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)