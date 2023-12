Relation stratégique et économie mondiale au menu du sommet Chine-UE, dit Pékin

PEKIN, 4 décembre (Reuters) - Le sommet jeudi entre la Chine et l'Union européenne sera l'occasion d'aborder des questions stratégiques et relatives à l'économie mondiale, a déclaré lundi le ministère chinois des Affaires étrangères. "La Chine et l'Europe sont des partenaires, pas des rivaux (...) nos intérêts communs dépassent largement nos différences", a dit Wang Wenbin, porte-parole du ministère, lors d'un point presse. Le président chinois Xi Jinping rencontrera le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Nous allons explorer les voies permettant de résoudre les problèmes par le dialogue et les consultations", a déclaré Wang Wenbin. "Nous allons coopérer pour relever les défis mondiaux et donner un nouvel élan au monde et accroître la stabilité dans la situation internationale." (Rédigé par Liz Lee, Joe Cash et Bernard Orr, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)