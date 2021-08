Rein Taaramäe remporte la 3e étape de la Vuelta et prend la tunique rouge

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Dix ans après sa première et unique victoire sur le Tour d’Espagne, Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) a renoué avec le succès en s’adjugeant lundi la troisième étape de la Vuelta au sommet du Picon Blanco. Membre de l’échappée matinale, l’Estonien s’est montré le plus fort après s’être détaché dans les derniers kilomètres de cette étape. Incapables de suivre le rythme de Taaramäe, l’Américain Joe Dombrowski (UAE Team-Emirates) et le Français Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) terminent respectivement deuxième et troisième. Très offensif tout au long de cette étape, Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team) s’offre finalement la quatrième place. Grâce à ce succès, Rein Taaramäe chipe le maillot rouge de leader à Primoz Roglic (Jumbo-Visma). L’Estonien est aussi le nouveau leader du classement de la montagne. Les Tricolores Romain Bardet (Team DSM) et Guillaume Martin (Cofidis) ont concédé plusieurs secondes sur les principaux favoris de cette Vuelta.