Régionales : Muselier et Bertrand largement gagnants, le RN distancé

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le second tour des élections régionales dimanche en France a été marqué par une forte abstention et la victoire des présidents sortants, y compris en Provence-Alpes-Côte d'Azur où Renaud Muselier (les Républicains) l'emporte sur le candidat du Rassemblement national Thierry Mariani, selon les premières estimations des instituts de sondage.

Les présidents des Hauts-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, sont également réélus, selon les projections.

"Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français", a déclaré Xavier Bertrand dès l'annonce des résultats, confirmant sa candidature à l'élection présidentielle, dans dix mois.

Le taux d'abstention serait de l'ordre de 65%, contre 66,7% dimanche dernier, du jamais vu depuis les premières élections régionales en 1986. Le précédent record de 50,09% datait de 2010.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), l'une des régions les plus observées, la liste emmenée par Renaud Muselier serait donc victorieuse, devant celle du Rassemblement national (RN) emmenée par Thierry Mariani, pourtant arrivé en tête au premier tour.

Le président sortant, qui a bénéficié du soutien de La République en marche et du retrait de la liste écologiste, est crédité d'environ 55,8% des voix contre 44,2% à la liste RN, selon des estimations d'Ifop Fiducial pour TF1 et LCI et OpinionWay.

C'est une déception pour le parti de la présidente du RN Marine le Pen, candidate à l'élection présidentielle, qui espérait faire de ce scrutin un tremplin vers l'Elysée.

En 2015, la candidate RN Marion Maréchal avait recueilli 40,5% des voix en Paca au premier tour mais elle avait, elle aussi, échoué dans la dernière ligne droite.

Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR) l'a largement emporté avec un score d'environ 52% des voix contre 26% pour le candidat RN Sébastien Chenu.

"Le Front national a été arrêté et nous l'avons fait fortement reculer", a déclaré Xavier Bertrand. Il s'est adressé à la France des "silencieux", des "invisibles", des "oubliés".

"La politique n'est pas morte, elle peut rendre la vie meilleure", a ajouté l'ancien ministre devant ses partisans.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le président sortant LR Laurent Wauquiez l'a emporté avec un score de l'ordre de 55%, selon les sondages.

Dans les Pays-de-Loire, la présidente LR sortante Christelle Morançais serait en tête avec 46% des voix selon Ipsos, loin devant la liste "verte" de Matthieu Orphelin qui avait fusionné avec celle du socialiste Guillaume Garot, donnée aux alentours de 34%.

En Nouvelle-Aquitaine, un sondage Ifop accorde un score victorieux de 39,2% au président socialiste sortant Alain Rousset, devant la candidate RN Edwige Diaz, 18,4%, et la secrétaire d'Etat Geneviève Darrieussecq, à 12,8%.

Au niveau national selon l'Ifop, la droite (Les Républicains et divers droite) arrive largement en tête avec 38% des voix, contre 34,55% pour la gauche alliée aux écologistes, 20,5% pour le Rassemblement national et 7% pour le parti présidentiel, La République en marche (LaRem).

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)