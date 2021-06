Régionales: La droite en tête au niveau national, selon des sondages

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La droite (Les Républicains et divers droite) est arrivée largement en tête au niveau national du premier tour des élections régionales et départementales qui avaient lieu dimanche en France, selon plusieurs instituts de sondage.

Le Rassemblement national, ex-Front national, est en net recul par rapport à 2015, où il avait recueilli au total 27,7% des suffrages au premier tour.

Ce dimanche, LR a recueilli 29% des voix, contre 19% au Rassemblement national, 16,5% au Parti socialiste, 13,2% à Europe-Ecologie Les Verts et 10,9% à La République en marche (LaRem), selon un sondage de l'institut Elabe réalisé pour BFM TV.

D'après une autre estimation Ipsos-Sopra Steria, les listes LR et alliés ont récolté 27,2% des suffrages et sont largement en tête dans plusieurs régions dont Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts de France. Le RN obtient 19,3% des suffrages, le PS 17,6% et EELV 12,5%. LaRem n'obtient que 11,2% des voix.

"C'est un échec sans précédent pour Emmanuel Macron, jamais un parti au pouvoir n'a eu un score aussi bas", a commenté sur TF1 le président de LR, Christian Jacob.

(Jean-Stéphane Brosse et Elizabeth Pineau)