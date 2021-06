Régionales : Darmanin reconnaît l'échec de LaRem, appels à se mobiliser pour le 2e tour

Crédit photo © Reuters

par Hayat GAZZANE

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu lundi l'échec du parti présidentiel La République en Marche (LaRem), au lendemain du premier tour des élections régionales marquées par une abstention record qui a déclenché des appels à la mobilisation de la part des responsables politiques de tous bords.

Ce premier tour signe "bien sûr" un échec du parti de la majorité présidentielle, a admis Gérald Darmanin sur le plateau des 4 Vérités sur France 2.

Le scrutin dominical a été marqué par une abstention record d'environ 68%, un net recul du Rassemblement national, une piètre performance de LaRem et des scores confortables pour la droite et les exécutifs sortants, selon les estimations des instituts de sondage confirmées peu à peu par les résultats officiels.

"La majorité présidentielle, comme elle était sortante nulle part et qu'elle voulait entrer partout, a connu en effet une difficulté importante", a expliqué Gérald Darmanin, soulignant que "la démocratie, c'est parfois perdre les élections et ce n'est pas très grave".

Stanislas Guerini, délégué général de LaRem, a également évoqué lundi une "déception pour la majorité présidentielle".

"Je reconnais très clairement les choses. Nous n'étions pas implantés dans ces élections-là", a-t-il déclaré sur LCI.

Gérald Darmanin a toutefois invité à ne pas relier ce scrutin à l'élection présidentielle à venir, dans dix mois.

"Les Français sont un peuple politique qui n'est pas idiot. Quand il vote pour les régionales, c'est qu'il vote pour un président de région. Quand il votera pour le président de la République, il choisira le président de la République".

Gérald Darmanin a par ailleurs balayé les critiques sur les problèmes dans l'envoi de la propagande électorale qui, selon certains partis politiques, ont alimenté l'abstention.

"Il faut toujours écouter les silences. Y voir des défauts techniques, ce serait prendre les Français pour des idiots", a-t-il jugé.

Le ministre a toutefois reconnu "des problèmes" et estimé qu'Adrexo, l'une des deux entreprises choisie, avec La Poste, dans le cadre d'un appel d'offres pour effectuer cette tâche, n'avait "pas fait son travail correctement".

Gérald Darmanin a confirmé la convocation de ces deux sociétés dans la matinée au ministère de l'Intérieur.

APPELS À LA MOBILISATION

Dans un tweet publié lundi matin, le Premier ministre, Jean-Castex, lance un "appel solennel" à la mobilisation des électeurs pour le second tour des régionales et des départementales, dimanche prochain.

"Faire gagner l'abstention, c'est faire perdre la démocratie", écrit-il. "Nous devons tous, collectivement, la combattre. Ce n'est pas une formule mais une exigence républicaine".

Sur BFM TV, le vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a décrit de son côté des électeurs "dégoûtés" de la politique.

"Nos électeurs ne se sont pas déplacés", a-t-il souligné pour expliquer les mauvais scores de son parti.

"Je veux dire aux électeurs du Rassemblement national: en restant chez vous, vous n'exprimez pas une colère, vous la laissez perdurer", a prévenu Jordan Bardella.

Dimanche, la présidente du RN, Marine Le Pen, avait déjà appelé ses électeurs au "sursaut" afin de "redresser ce résultat du premier tour".

A gauche, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a de son côté expliqué le désintérêt des électeurs pour ce scrutin par "la confusion" qui donne "le sentiment que tout s'équivaudrait, tout serait identique et qu'il n'y a pas de différence entre les offres politiques".

Pour Olivier Faure, les résultats prouvent que les Français ne sont pas "condamnés" à vivre le duel Le Pen-Macron à la prochaine présidentielle.

"Il faut confirmer ce résultat et faire en sorte de l'amplifier" lors du second tour, a-t-il expliqué au micro de France Inter.

LA GAUCHE DANS L'EMBARRAS EN PACA

Olivier Faure a également appelé l'écologiste Jean-Laurent Félizia, qui mène la liste d'union de la gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), à se retirer pour faire barrage à la liste RN de Thierry Mariani qui dispose d'une courte avance sur celle du candidat de la droite, le président de région sortant Renaud Muselier.

La décision de Jean-Laurent Félizia de se maintenir au second tour est "irresponsable", a-t-il accusé.

"Cette liste doit se retirer (...) Nous ne pouvons prendre aucun risque face à l'extrême droite. Ce n'est pas imaginable", a ajouté le leader socialiste.

Le parti écologiste EELV, dont est issu Jean-Laurent Félizia, a également demandé le retrait de la liste, comme cela avait déjà été le cas en 2015 pour empêcher le Front national d'accéder aux responsabilités régionales.

"Nous appelons solennellement Jean-Laurent Félizia à retirer sa liste. Il n'aura pas le soutien d'EELV s'il décide de déposer sa liste malgré tout", a prévenu Eva Sas, porte-parole d'EELV, sur LCI.

"Le risque Front national est trop élevé. Nous appelons de nouveau à faire barrage", a également déclaré le patron des Verts, Julien Bayou, sur Franceinfo, soulignant que si Jean-Laurent Félizia maintenait sa liste, il serait exclu du parti.

Le principal intéressé, qui s'exprimait sur Franceinfo, a néanmoins confirmé sa décision de se maintenir : "Je le dois par honneur. D'abord à l'équipe qui, autour de moi, a construit ce rassemblement écologique et social (...) et aux électrices et électeurs."

(édité par Blandine Hénault)