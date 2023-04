Regain de prudence en Europe avant une semaine très chargée

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance lundi mais les variations restent limitées avant une nouvelle salve de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques cette semaine.

À Paris, le CAC 40 perd 0,24% à 7.558,94 points vers 07h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,18% et à Francfort, le Dax recule de 0,12%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,08% et le Stoxx 600 de 0,02%. La semaine qui commence sera animée notamment par les résultats des méga-capitalisations du secteur américain des hautes technologies, avec ceux de Microsoft et Alphabet mardi, puis de Meta mercredi et Amazon jeudi. L'agenda macroéconomique des jours à venir est lui aussi chargé avec entre autres la première estimation de la croissance des Etats-Unis au premier trimestre, qui selon le consensus Reuters devrait avoir ralenti à 2,0% après +2,6%. Les investisseurs prendront aussi connaissance vendredi des chiffres mensuels des dépenses et revenus des ménages, qui inclut l'indice des prix PCE, très suivi par la Réserve fédérale. Lanterne rouge du CAC 40, Vivendi cède 2%. Le groupe a annoncé une croissance de chiffre d'affaires jugée "un peu faible" par Jefferies et Credit Suisse ainsi qu'une promesse d'achat d'Editis par International Media Invest, une filiale de la holding CMI fondée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Casino grimpe de 3,55% après avoir annoncé que Daniel Kretinsky lui a proposé la mise en oeuvre d'une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros qui pourrait conduire à une prise de contrôle du distributeur. Orpea chute de 13,91% après avoir rejetté la demande par un groupe d'actionnaires minoritaires d'organiser une assemblée générale. Plus forte hausse du Stoxx 600, Philips bondit de 12,54% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)