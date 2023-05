Regain de mobilisation en France lors d'un 1er mai sous tension

PARIS/NANTES (Reuters) - Les traditionnelles manifestations du 1er-mai ont été très suivies en France lundi, un regain de mobilisation sur fond d'opposition à la réforme des retraites, dont les syndicats doivent tirer le bilan mardi. Les manifestations ont rassemblé 782.000 personnes à travers la France selon le ministère de l'Intérieur, 2,3 millions selon la CGT, lors d'une mobilisation, émaillée de heurts, bien plus suivie qu'un 1er-mai classique. Dans le cortège parisien, le ministère de l'Intérieur a recensé 118.000 manifestants, soit la deuxième journée de mobilisation la plus forte dans la capitale depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites, après celle du 23 mars avec 119.000 manifestants, selon les chiffres de la police. De son côté, la CGT, qui attendait un 1er-mai historique, a recensé 550.000 manifestants dans la capitale. "Nous avons déjoué les pronostiques avec un des 1er-mai les plus importants de l'après-guerre", a déclaré en fin de journée Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, sur BFM TV. "Il y aura une intersyndicale demain matin pour décider de la suite du mouvement", a-t-elle ajouté. En province, des incidents ont aussi éclaté dans le rassemblement du 1er-mai à Nantes en Loire-Atlantique, ainsi qu'à Lyon dans le Rhône. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état de plus de 60 interpellations et d'un policier blessé après un jet d'un cocktail Molotov. "Si la très grande majorité de manifestants furent pacifistes bien sûr, à Paris, Lyon et Nantes notamment, les forces de l'ordre font face à des casseurs extrêmement violents", a écrit sur Twitter Gérald Darmanin. "Un policier a été grièvement blessé, brulé à la suite d'un jet de cocktail Molotov", a ajouté le ministre. Les syndicats, qui affichent leur unité dans leur opposition à la réforme des retraites, avaient promis une mobilisation "historique" lors de ces traditionnels rassemblements dans différentes villes de France. Quelques 300 points de rassemblements étaient prévus dans le pays, selon le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. "On a décidé de faire un 1er-mai qui est historique parce que toutes les organisations syndicales sont présentes". "On vient de vivre une réforme des retraites, on a vécu trois mois de mouvement social, qui est le plus puissant de ces quarante dernières années, une forme de surdité de la part du gouvernement sur la question des retraites mais aussi sur la question du travail", a aussi dit Laurent Berger. Quelque 12.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans le pays, dont 5.000 à Paris, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des militants de l'organisation environnementale Extinction Rebellion ont recouvert de peinture la façade de la Fondation Louis Vuitton à Paris. De la peinture a aussi été déversée par des militants de Dernière Rénovation place Vendôme à proximité du ministère de la Justice et de l'hôtel du Ritz Ailleurs en Europe, des manifestations étaient prévues aussi dans plusieurs villes allemandes. En Italie, les trois principaux syndicats ont organisé un rassemblement à Potenza dans le sud du pays pour dénoncer les mesures sur le travail du gouvernement de Giorgia Meloni. (Reportage par Stéphane Mahé à Nantes, Clotaire Achi, Matthieu Protard, Richard Lough et Kate Entringer à Paris, Emma-Victoria Farr à Francfort et Alvise Armelli à Rome, version française Matthieu Protard)