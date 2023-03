Réforme des retraites : Toujours des perturbations dans les raffineries, la grève se poursuit

(Actualisé avec nouveaux éléments) PARIS, 13 mars (Reuters) - Le mouvement de grève dans les raffineries pour protester contre le projet gouvernemental de réforme des retraites se poursuivait lundi pour une sixième journée consécutive, sans créer pour l'instant de problèmes d'approvisionnement dans les stations-service.

"Au moment où on se parle aujourd'hui il y a cinq raffineries qui sont touchées par les mouvements de grève", a indiqué lundi la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur RMC. Chez TotalEnergies, 41% des opérateurs postés lundi matin poursuivaient leur mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites, a fait savoir un porte-parole du groupe. La raffinerie Esso (groupe Exxon Mobil) à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) était bloquée, a indiqué un représentant de la CGT. Celle de Port-Jérome-Gravenchon (Seine-Maritime) n'était pas affectée par un mouvement de grève mais celui-ci pourrait reprendre mercredi, a ajouté le représentant syndical... Le dépôt pétrolier de Haulchin (Nord), près de Valenciennes, a été par ailleurs bloqué tôt lundi matin par un barrage de pneus en feu avant une intervention policière qui a permis depuis de libérer les accès, a constaté un photographe de Reuters. Pour l'heure, le mouvement de grève dans le secteur pétrolier n'a pas eu d'impact sur les approvisionnements dans les stations-service. "Je suis en contact étroit avec la profession qui me confirme que nos stations-service sont bien approvisionnées en carburant et que pour le moment il n'y a pas de rupture particulière", a indiqué lundi Agnès Pannier-Runacher. La grève pour protester contre la réforme des retraites touche par ailleurs les terminaux de gaz naturel liquifié. "Tous les terminaux et stockages de gaz sont aux mains des grévistes. Les terminaux sont fermés", a déclaré un responsable syndical à Reuters, ajoutant que le mouvement devrait se poursuivre au-delà de la date prévue du 14 mars. (Rédigé par Blandine Hénault, avec les contributions de Pascal Rossignol et Forrest Crellin, édité par Matthieu Protard)